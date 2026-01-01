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    Rolă pentru suprafețe dure (gresia) FC 2-4 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Rola de curățare albă cu dungi negre, având un capăt negru, pe fundal alb.

    Rolă pentru suprafețe dure (gresia) FC 2-4

    Cod produs: 2.863-331.0

    Nu poate fi mai simplă curățarea pardoselilor dure nedelicate și a crăpăturilor murdare: cu rola pentru gresie a aparatului de curățat pardoseli FC 2-4, petele încăpățânate nu au nicio șansă. Rola se poate spăla la mașină până la 60 °C.