Rolă pentru suprafețe dure (gresia) FC 2-4 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.863-331.0Nu poate fi mai simplă curățarea pardoselilor dure nedelicate și a crăpăturilor murdare: cu rola pentru gresie a aparatului de curățat pardoseli FC 2-4, petele încăpățânate nu au nicio șansă. Rola se poate spăla la mașină până la 60 °C.
Culoarea
Alb
Greutate (kg)
0.1
Greutate cu ambalaj (kg)
0.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
180 x 60 x 60
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare