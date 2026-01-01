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    Rolă pentru suprafețe multiple FC 2-4 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Rola de curățare albă cu dungi galbene, utilizată pentru aparate Kärcher.

    Rolă pentru suprafețe multiple FC 2-4

    Cod produs: 2.863-329.0

    Rolă universală pentru curățarea umedă delicată și îngrijirea tuturor pardoselilor dure. Nu lasă scame, absoarbe și rezistă la uzură. Potrivit pentru spălare la mașină până la 60 °C.