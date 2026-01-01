Rolă pentru suprafețe multiple FC 2-4 | Kärcher

Pur și simplu curat: Rola universală pentru aparatul de curățat pardoseli Kärcher FC 2-4, asigură curățarea umedă delicată și întreținerea tuturor pardoselilor dure, chiar și a parchetului. Rola universală de înaltă calitate nu lasă scame, absoarbe și este extrem de rezistentă. De asemenea, rola poate fi spălată la mașină la o temperatură maximă de 60 °C.

100% microfibre de înaltă calitate Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam. Curățenie deosebită Activități igienice în diferite zone de aplicare (zone sanitare, bucătărie, accesorii etc.).