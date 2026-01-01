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    Role pentru suprafețe din lemn PCL 3-18 | Kärcher

    Două perii cilindrice cu peri negri și gri, dispuse pe un fundal alb.

    Role pentru suprafețe din lemn PCL 3-18

    Cod produs: 2.644-339.0

    Perfect echipat pentru curățarea suprafețelor din lemn și a podelelor din WPC. Cu setul de role din doua piese pentru PCL 3-18 îndepărtați murdăria din zona exterioară în mod temeinic și eficient.