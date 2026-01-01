Role pentru suprafețe din piatră PCL 3-18␍ | Kärcher

Setul cu doua role este disponibil ca accesoriu pentru PCL 3-18 și este potrivit pentru curățarea în profunzime și delicată a plăcilor de piatră netedă și a dalelor cu structură etanșă. Murdăria este îndepărtată fără efort. Rolele pot fi schimbate cu ușurință, fără a fi nevoie de unelte.