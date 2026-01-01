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    Role pentru suprafețe din piatră PCL 3-18␍ | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două perii cilindrice negre cu miez gri, cu peri dispuși radial.

    Role pentru suprafețe din piatră PCL 3-18␍

    Cod produs: 2.644-340.0

    Set de două role pentru curățarea rapidă a plăcilor de piatră netedă din zona exterioară cu ajutorul dispozitivului de curățare a terasei PCL 3-18.