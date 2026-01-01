☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Rubber lip 55121250 Karcher | Kärcher

    Placeholder image

    Rubber lip

    Cod produs: 5.512-125.0

    Racletă din cauciuc pentru duza pentru geamuri a aparatului de curăţat cu abur.