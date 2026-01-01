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    RCF 7 Universal roller | Kärcher

    Rolă de vopsit albă cu dungi galbene, cu un capăt gri, pe fundal alb.

    RCF 7 Universal roller

    Cod produs: 2.269-680.0