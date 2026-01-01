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    RVM 4 Accessories Set | Kärcher

    Set de accesorii pentru aspirator robot Kärcher, incluzând perii laterale, filtre, perie principală și disc de curățare galben.

    RVM 4 Accessories Set

    Cod produs: 2.269-131.0