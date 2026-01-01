Curățenie de până la 5 ori mai rapidă decât cu o mătură clasică! S 3 Twin 2-în-1 îți oferă o experiență de curățare eficientă și confortabilă, protejând în același timp spatele. Cu o lățime de măturare de 650 mm, o perie cilindrică puternică și două perii laterale, aceasta asigură rezultate excelente dintr-o singură trecere. Echipată atât cu perii laterale standard pentru deșeuri uscate, cât și cu perii speciale cu peri duri pentru deșeuri umede, S 3 Twin 2-în-1 este soluția ideală pentru o varietate de suprafețe. Deșeurile sunt colectate direct în recipientul generos de 16 litri, pentru o curățenie rapidă și fără efort. Designul robust, dar extrem de manevrabil, permite o utilizare ușoară chiar și în spații înguste. Perii lungi ai periilor laterale asigură o curățare temeinică până la margini, iar mânerul reglabil pe înălțime se adaptează perfect fiecărui utilizator. Pentru un plus de confort, mânerul poate fi rabatat complet, facilitând depozitarea compactă. Recipientul de colectare este ușor de scos și de golit, fără contact cu murdăria pentru o experiență de curățare igienică și comodă.

Două seturi de perii laterale Perii laterale standard pentru deșeuri uscate, plus perii laterale cu peri mai duri pentru deșeuri umede. Curăță aproape de margine Curățarea minuțioasă a colțurilor și marginilor. Depozitare cu economie de spatiu Cu maner pliabil de impingere, masina de maturat poate fi depozitata in pozitie verticala, ocupand astfel foarte putin spatiu. Mâner cu înălțime reglabilă cu 2 poziții Fără efort pentru spate, datorită mânerului de împingere reglabil pe înălțime (cu o singură extensie și două poziții de înclinare). Golire simplă a recipientului de deșeuri Golirea simplă a recipientului de deșeuri. Recipient de murdărie detașabil Goliți recipientul fără contact cu murdăria. Mâner de transport practic Mașina poate fi transportată și depozitată cu ușurință datorită mânerului de transport.