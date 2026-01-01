Indiferent dacă este primăvară, vară, toamnă sau iarnă - noua masina de măturat S 6 de la Kärcher este potrivita pe tot parcursul anului pentru curatenie în jurul casei și grădinii. Este eficienta datorită periei principale, periei laterale și a unei lățimi de măturare de 670 mm, mătura fără efort zone de până la 2500 m² într-o oră. Este ergonomic: mânerul de împingere poate fi setat pe 2 poziții fără a fi necesara aplecarea și poate fi reglata optim la înălțimea utilizatorului. Murdaria este transportata direct în recipientul de deșeuri cu capacitate de 38 litri. Un alt avantaj este ajustarea suplimentară a înălțimii periei laterale, ceea ce face posibilă adaptarea presiunii de contact in functie de tipul de murdarie. Masina de maturat S 6 poate fi complet pliata și depozitata într-un mod care economiseste spațiul. S 6 este gata de utilizare în cel mai scurt timp datorită prinderii periei laterale fara a avea nevoie de scule.

Capac practic pentru peria laterală Montarea periei laterale fără scule pentru instalare rapidă. Suprafață confortabilă a pasului Mațină se pliază complet fără a vă apleca - pentru a economisi spațiu. Reglarea flexibilă a înălțimii periilor laterale Ajustabilă pentru diferite tipuri de murdărie. Recipient mare pentru deșeuri Nu este necesară golirea frecventă a recipientului de deșeuri. Golire simplă a recipientului de deșeuri Golirea simplă a recipientului de deșeuri. Recipient de murdărie detașabil Goliți recipientul fără contact cu murdăria. Lățime mare a periei Performanță de curățare ridicată. Curăță aproape de margine Curățarea minuțioasă a colțurilor și marginilor. Mâner cu înălțime reglabilă cu 2 poziții Ușor de utilizat datorită reglării individuale a înălțimii. Mâner de transport practic Mașina poate fi transportată și depozitată cu ușurință datorită mânerului de transport.