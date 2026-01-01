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    Filter bags fleece set 5 St. 28632360 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Sac de aspirator din hârtie, alb, cu deschidere circulară și margine din carton, stivuit în grup de cinci.

    Saci de filtrare din fleece

    Cod produs: 2.863-236.0

    Sac de filtrare din fleece, cu sistem practic de închidere, pentru îndepărtare igienică fără contact cu murdăria. Compatibil cu aspiratorul Kärcher VC 2.