Saci de filtrare pentru Renovare WD 4-6 | Kärcher

Sacii speciali de filtrare din fleece Renovation KFI 489 sunt ideali pentru aspirarea murdăriei uscate și umede și sunt, de asemenea, perfecti pentru aspirarea prafului fin generat în timpul lucrărilor de renovare și atunci când lucrați cu unelte electrice. Materialul din fleece extrem de rezistent la rupere cu cinci straturi și un prefiltru asigură că suprafața filtrului nu se înfundă, garantând astfel o putere de aspirație de durată și o filtrare optimă a prafului în timpul utilizării. Dezvoltat ca o soluție personalizată pentru aspiratoarele cu funcție umed și uscat Kärcher WD 4–6, KWD 4–6 și MV 4–6. Setul include: 4 saci.