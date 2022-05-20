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    Saci de filtrare pentru Renovare WD 4-6 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Sac de praf Kärcher, stivuit în patru straturi, cu un adaptor negru în partea superioară.

    Saci de filtrare pentru Renovare WD 4-6

    Cod produs: 2.863-355.0

    Saci speciali de filtare din fleece pentru o putere de aspirare de durată în timpul aspirării prafului fin, renovărilor și când lucrați cu unelte electrice. Potrivit pentru aspiratoarele WD.