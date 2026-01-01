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    Set saci de filtrare RCV 5, pentru stația de aspirare (set de 3 bucati) | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Sac de aspirator din hârtie, alb, cu deschidere circulară neagră, pe fundal alb.

    Saci de filtrare pentru stația de robot (3 x 4 litri)

    Cod produs: 2.269-644.0

    Sacii filtranti din fleece de înaltă calitate pentru stația multifuncțională a RVF 7 Comfort și stația de aspirare a RCV 5 asigură o eliminare ușoară și igienică a murdăriei și prafului.