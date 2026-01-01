Set saci de filtrare RCV 5, pentru stația de aspirare (set de 3 bucati) | Kärcher

Sacii filtranti, realizați din material fleece rezistent la rupere, sunt special concepuți pentru stația multifuncțională a RVF 7 și stația de aspirare a RCV 5. Materialul extrem de robust și capacitatea ridicată de reținere a prafului asigură performanță constantă de aspirare a stației, permițând utilizarea robotului de aspirare într-un mod și mai autonom. Pachetul include 3 saci filtranti.