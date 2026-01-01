Saci de filtru din fleece, 5 bucati 69043290 Karcher | Kärcher

Saci filtranti din fleece extrem de rezistenti la rupere, realizati din material sintetic pliat in 5 straturi, care mentine puterea de aspirare pentru mai mult timp si asigura o rata de retinere a prafului mai mare. Cu sistem practic de blocare pentru indepartarea igienica.

Fleece de inalta calitate Volum foarte mare de colectare a murdariei Rezistenta deosebita la rupere