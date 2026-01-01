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    Saci de filtru din fleece, 5 bucati 69043290 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Sac de aspirator Kärcher cu adaptor galben, stivuit pe o suprafață albă.

    Saci de filtru din fleece, 5 bucati

    Cod produs: 6.904-329.0

    Saci filtranti din fleece foarte rezistenti la rupere cu efect de filtrare si sistem de inchidere practic pentru o extragere igienica.