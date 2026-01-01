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    Set de filtre 69041430 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Sac de hârtie pentru aspirator, pliat, cu instrucțiuni imprimate pe suprafață.

    Saci filtranți din hârtie KFI 252

    Cod produs: 6.904-143.0

    Sac de filtrare din hârtie cu două straturi, cu performanțe excelente de filtrare și rezistență ridicată la rupere. Componența de livrare: 5 saci.