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    Sampon auto, 10 l 62956710 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Recipient albastru de șampon auto Kärcher, etichetă neagră cu text galben și alb, imagine cu mașină albă.

    Sampon auto, 10 l

    Cod produs: 6.295-671.0

    Agent de curatare cu spumare, usor alcalin, pentru curatarea perfecta a autovehiculului. Ecologic si bland prin excelenta, cu toate suprafetele din plastic sau acoperite cu vopsea.