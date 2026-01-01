Aparatul de curățat cu abur care merge cu un pas mai departe – SC 3 EasyFix Go!Further, ediție limitată de culoare neagră, realizat din 35% plastic reciclat⁴⁾ și echipat cu accesorii exclusive, oferă rezultate excelente de curățare și un nivel ridicat de confort în utilizare. Aparatul este gata de utilizare după un timp de încălzire de doar 30 de secunde și elimină până la 99,999% dintre virusuri¹⁾ și 99,99% dintre bacteriile uzuale din gospodărie²⁾ de pe suprafețele dure. Duza de pardoseală EasyFix, cu articulație flexibilă și tehnologie cu lamele, asigură o ergonomie maximă în utilizare și rezultate perfecte de curățare. Lavetele pentru pardoseli Re!Fibe incluse sunt realizate din 100% poliester reciclat, cu tehnologie CiCLO®⁵⁾, se fixează ușor pe duza de pardoseală prin sistemul practic cu velcro și pot fi îndepărtate fără contact cu murdăria. Un alt accesoriu exclusiv este duza manuală flexibilă, ideală pentru îndepărtarea murdăriei persistente de pe suprafețe drepte și, în special, curbate, precum chiuvetele și căzile. Rezervorul de apă reîncărcabil permanent permite lucrul neîntrerupt, iar cartușul de decalcifiere dedurizează apa, contribuind la prelungirea duratei de viațăa aparatului.

Timp scurt de încălzire Cu o perioadă de încălzire de doar 30 de secunde, dispozitivul este gata de utilizare în cel mai scurt timp. Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare. Rezultate optime de curatare a tuturor tipurilor de podele datorita tehnologiei duzei lamelare. Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei. Caracteristici de sustenabilitate Design realizat din 35% plastic reciclat⁴⁾ Utilizarea cartușului de detartrare prelungește durata de viață a dispozitivului de zece ori³⁾. Datorită lavetei Re!Fibe, realizată din 100% poliester reciclat cu tehnologie CiCLO®⁵⁾, poluarea apelor cu microplastice este redusă⁶⁾. Abur continuu și cartuș de detartrare integrat Rezervorul poate fi reumplut cu ușurință în orice moment – pentru abur continuu fără întreruperi. Accesorii multifuncționale Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc. Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei. Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii. Reglare a cantității de abur în 2 trepte Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire Depozitare accesorii și poziție de staționare Depozitare practică a accesoriilor. Poziție de staționare pentru duza pentru podea în timpul pauzelor. Întrerupător pentru pornire / oprire pe aparat Pornirea și oprirea dispozitivului este ușoară.