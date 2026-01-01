Cu SC 3 EasyFix, beneficiezi de cel mai rapid aparat de curățat cu abur, fiind gata de utilizare în doar 30 de secunde. Rezervorul de apă permanent reumplut permite curățarea neîntreruptă, iar cartușul anticalcar autonom decalcifică apa, prelungind astfel durata de viață a dispozitivului. SC 3 EasyFix de la Kärcher este conceput să curețe fără substanțe chimice și poate fi folosit practic oriunde în casă, pe diverse suprafețe dure. O curățare atentă cu abur elimină 99.999% din coronaviruși¹⁾ și 99.99% din toate bacteriile comune din casa²⁾ de pe suprafețele dure tipice din locuință. Accesoriile extinse curăță în mod igienic gresia, plitele, hotele și chiar cele mai mici spatii, eliminând chiar și murdăria persistentă. Aparatul este echipat cu duza EasyFix pentru podea, ce dispune de o articulație flexibilă pentru o ergonomie excelentă și tehnologie cu lamele pentru rezultate de curățare perfecte. Prin intermediul sistemului practic cu velcro, laveta din microfibră poate fi atașată și îndepărtată cu ușurință de duza pentru podea, fără a intra în contact cu murdăria. Cu reglarea aburului în două trepte, intensitatea aburului poate fi adaptată perfect suprafeței și gradului de murdărie. Detalii suplimentare includ depozitarea accesoriilor și poziția de parcare pentru duza de podea.

Timp scurt de încălzire Cu o perioadă de încălzire de doar 30 de secunde, dispozitivul este gata de utilizare în cel mai scurt timp. Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare. Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei. Abur continuu și cartuș de detartrare integrat Rezervorul poate fi reumplut cu ușurință în orice moment – pentru abur continuu fără întreruperi. Cartușul inteligent de decalcifiere elimină automat calcarul din apă, prelungind semnificativ durata de viață a dispozitivului. Accesorii multifuncționale Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc. Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei. Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii. Reglare a cantității de abur în 2 trepte Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire Depozitare accesorii și poziție de staționare Depozitare practică a accesoriilor. Poziție de staționare pentru duza pentru podea în timpul pauzelor. Întrerupător pentru pornire / oprire pe aparat Ușor de oprit/pornit.