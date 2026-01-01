Cu aparatul de curatat cu abur SC 4 Deluxe Iron, beneficiezi de o putere de curățare de 4.0 bari, eliminând până la 99.999% din viruși¹⁾ și 99.99% din toate bacteriile comune din locuinta²⁾ de pe suprafețele dure. Rezervorul este detașabil și permanent reumplut, asigurând o curățare neîntreruptă. Compartimentul integrat mare pentru depozitarea accesoriilor permite stocarea convenabilă a acestora, a cablurilor și a furtunului direct pe dispozitiv. Caracteristici suplimentare includ banda LED iluminată pentru afișarea modului de funcționare, duza EasyFix cu articulație flexibilă pentru o ergonomie maximă, tehnologia inovatoare cu lamele, sistemul practic cu velcro pentru atașarea lavetei de curățare pentru podea și diferite accesorii pentru îndepărtarea murdăriei persistente de pe gresie, plite și hote, precum și din rosturi. Prin utilizarea reglajului de abur în trei trepte, fluxul de abur poate fi adaptat întotdeauna perfect la suprafața și murdărie. Fierul de călcat cu presiune abur inclus reduce, de asemenea, timpul de călcat cu aproximativ 50%.

Rezervor de apă detașabil pentru reumplere continuă Pentru curățare continuuă și umplere confortabilă cu apa. Depozitare convenabilă a accesoriilor și poziție de parcare Depozitare convenabilă a accesoriilor, tubului prelungitor, cablurilor și furtunului de abur. Poziție de parcare pentru așezarea ușoară a duzei de podea în timpul întreruperii lucrului. Afișajul cu LED de pe dispozitiv Când afișajul cu LED se aprinde in culoarea roșu, aparatul se încălzește. Când devine verde, dispozitivul este gata de utilizare. Fier de călcat cu abur EasyFinish Fier sub presiune cu abur cu reglare a temperaturii fixe, oprire automată și talpă ușoară. Economisire de timp de până la 50% Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare. Rezultate uimitoare pe diverse suprafete dure din jurul casei gratie tehnologiei eficiente a lamelelor. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei. Accesorii multifuncționale Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc. Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei. Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii. Controlul debitului de abur în trei trepte Debitul de abur poate fi adaptat la suprafata si nivelul de murdarie. Comutator rotativ de pornire/oprire pe aparat Ușor de oprit/pornit.