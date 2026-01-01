Aparatul de curățat cu aburi SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition nu doar că arată impecabil, dar oferă și o performanță de curățare de excepție: cu o presiune de aburi de 4.2 bar, este cel mai puternic aparat de curățat cu aburi din clasa sa. Reglarea în patru trepte a aburului permite ajustarea perfectă a fluxului de aburi, în funcție de necesități. Curățarea eficientă cu aparatul de curățat Kärcher elimină 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din bacteriile comune din gospodărie²⁾ de pe suprafețele dure din casă. Datorită unei game variate de accesorii, poate curăța rapid și eficient orice: de la suprafețe netede, până la colțuri și crăpături. Fierul de călcat cu presiune de aburi inclus accelerează procesul de călcat cu până la 50%. Funcția VapoHydro permite adăugarea de apă caldă, facilitând îndepărtarea murdăriei încăpățânate. Duza flexibilă EasyFix pentru pardoseală, cu tehnologia sa avansată de lamelă, asigură o curățare eficientă. Laveta de curățat se atașează rapid la duza pentru pardoseală prin sistemul cu velcro, fără a intra în contact cu murdăria. Rezervorul de apă poate fi îndepărtat și complet umplut, iar aparatul dispune de un compartiment integrat pentru depozitarea cablului și a accesoriilor, precum și de o poziție convenabilă de parcare pentru duza de pardoseală.

Funcţia VapoHydro Adaugă apă fierbinte la abur, ceea ce face ca murdăria să fie îndepărtată mult mai ușor și spălată rapid Pentru o curățare mai bună. Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare. Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei. Rezervor de apă detașabil pentru reumplere continuă Pentru curățare continuă și reumplere confortabilă cu apă. Accesorii multifuncționale inclusiv fier de călcat, cu abur sub presiune Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc. Fier sub presiune cu abur cu reglare a temperaturii fixe, oprire automată și talpă ușoară. Economisire de timp de până la 50% Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei. Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii. Reglarea debitului de abur în patru trepte Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire Depozitare accesorii și poziție de staționare Depozitare practică a accesoriilor. Poziție de staționare pentru duza pentru podea în timpul pauzelor. Comutator rotativ de pornire/oprire pe aparat Ușor de oprit/pornit. Compartiment integrat pentru depozitarea cablului Depozitare sigură a cablului și a altor accesorii.