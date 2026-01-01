Aparatul portabil SE 2 Spot este ajutorul ideal pentru îndepărtarea instantanee a petelor de pe tapițerii și textile, exact acolo unde este nevoie. SE 2 Spot elimină rapid murdăria și mirosurile, fiind extrem de eficient împotriva petelor de alimente și băuturi. Datorită designului său compact, aparatul este ușor de folosit și ocupă foarte puțin spațiu la depozitare – fiind mereu gata de utilizare pentru a face față murdăriei neașteptate. Cablul de 4,5 metri oferă un câmp larg de acțiune, pentru curățenie flexibilă oriunde în încăpere. Compartimentul practic pentru accesorii, integrat în aparat, asigură acces rapid la toate duzele și perii. Pachetul include: perie pentru îndepărtarea petelor, duză pentru tapițerie și detergent special.

Tehnologie Kärcher dovedită pentru rezultate optime de curățare Curăță în profunzime în fibrele suprafețelor textile. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile. Curățare rapidă și fără efort datorită procedurii eficiente de curățare prin extracție cu pulverizare, în combinație cu un motor puternic, dar eficient din punct de vedere energetic. Accesorii special dezvoltate pentru o curățare ușoară în profunzime a fibrelor Duză pentru tapițerii cu spălare prin pulverizare permite îndepărtarea rapidă și ușoară a murdăriei încrustate. Furtun de pulverizare integrat pentru un plus de confort la curățare. Perie pentru îndepărtarea petelor, pentru curățarea eficientă și precisă a petelor dificile sau uscate. Dispozitiv ultra-compact, economiseste spațiu. Flexibil, inclusiv în zonele înguste sau în zonele greu accesibile. Cu mâner practic pentru transportul rapid și practic al dispozitivului. Ergonomic Depozitarea practică a accesoriilor și a furtunurilor Ușor de transportat cu o singură mână - toate accesoriile incluse și furtunul pot fi depozitate direct pe aparat. Toate accesoriile sunt atașate în permanență la dispozitiv, astfel încât vă puteți baza pe faptul că acestea sunt prezente în momentul utilizării. Manipulare simplă și comodă Pornirea și oprirea dispozitivului este ușoară. Operare intuitivă. Este gata de curățare imediat. Sistem cu două rezervoare Umplerea simplă a rezervorului de apă curată. Scoaterea și golirea comodă a rezervorului de apă murdară fără contact cu murdăria. Furtun 2 în 1 ultra-flexibil Furtun de pulverizare integrat pentru un plus de confort la curățare. Furtun de aspirare lung și flexibil pentru un plus de confort la curățare. Cu articulație pivotantă pe furtun pentru o libertate de mișcare și mai mare.