Aspiratorul cu spălare prin injecție-extracție care merge cu un pas mai departe – SE 4 Go!Further, ediție limitată de culoare neagră, realizat din 25% plastic reciclat¹⁾ și echipat cu accesorii exclusive, oferă rezultate excelente de curățare și un nivel ridicat de confort în utilizare. Aspiratorul cu spălare SE 4, cu design atractiv, asigură o curățare igienică în profunzimea fibrelor pe numeroase suprafețe textile. Tehnologia consacrată de injecție-extracție Kärcher garantează rezultate optime: apa curată de la robinet și detergentul Kärcher Carpet Cleaner RM 519 sunt pulverizate cu presiune adânc în fibrele textile, apoi aspirate împreună cu murdăria dizolvată – soluția ideală pentru familii, persoane alergice și gospodării cu animale de companie. Aparatul este un produs multifuncțional 3-în-1, putând fi utilizat și ca aspirator complet pentru aspirare umedă și uscată. Rezervorul mare de apă curată, cu o capacitate de 4 litri, este translucid, rezistent la impact și detașabil, fiind ușor de umplut și golit. Mânerul de transport 3-în-1 permite transportul, deschiderea, închiderea și golirea recipientului fără efort. Accesoriile incluse pot fi depozitate ordonat direct pe aparat.După utilizare, dispozitivul este ușor de curățat, contribuind astfel la o durată de viață îndelungată a produsului.

Tehnologie Kärcher dovedită pentru rezultate optime de curățare Curăță în profunzime în fibrele suprafețelor textile. Curățare rapidă și fără efort prin metoda eficientă de curățare cu spray-extracție. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile. Rezervor de apă curată detașabil Rezervorul de apă curată este ușor de umplut și golit, fără a fi nevoie să deschideți dispozitivul de curățare cu spray-extracție. Recipient transparent și rezistent la impact pentru o durată de viață lungă. Rezervorul de apă curată se introduce cu ușurință în dispozitiv. Caracteristici de sustenabilitate Design realizat din 25% plastic reciclat¹⁾ Sticlă de detergent realizată din 100% plastic reciclat²⁾ Furtun 2 în 1 ultra-flexibil Furtun de pulverizare integrat pentru un plus de confort la curățare. Furtun de aspirare lung și flexibil pentru un plus de confort la curățare. Mâner cu funcție de blocare pentru pulverizare continuă atunci când se curăță suprafețe textile mari. Produs multifuncțional 3 în 1 Utilizare versatilă pentru aspirarea cu spray-extracție a suprafețelor textile ori pentru aspirarea umedă și uscată a covoarelor și a pardoselilor dure, cu ajutorul accesoriilor adecvate. Mâner de transport confortabil, 3-in-1 Proiectat pentru a oferi confort în timpul transportului, precum și la deschiderea, închiderea sau golirea rezervorului. Accesorii ergonomice pentru aspirarea cu spray-extracție, umedă și uscată Montarea și demontarea ușoară a accesoriilor cu un singur clic. Avantajul suplimentar al duzei ergonomice cu spray-extracție pentru suprafețe mari acoperite cu mochetă. Utilizare versatilă, cu o gamă variată de accesorii de la aspiratoarele umede și uscate, cum ar fi duza de podea pentru utilizare pe podele dure și covoare Opțiuni practice de depozitare pentru accesorii Accesoriile și furtunul de aspirare pot fi depozitate cu grijă pe dispozitiv și pe un raft mic de depozitare. Astfel, totul rămâne ordonat și mereu la îndemână, oriunde este nevoie. Spațiu practic pe dispozitiv pentru depozitarea bureților, a lavetelor și a altor obiecte mici la îndemână în timpul curățării. Sistem practic de prindere a cablului pentru a facilita depozitarea cablului de alimentare și pentru a preveni încurcarea acestuia. Carcasă robustă a aparatului și rezervor de apă curată rezistent la impact Construit să reziste.