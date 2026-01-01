Impactul curățării profunde combinat cu designul ergonomic și multifuncționalitatea: Aparatul de curățat cu spray-extracție SE 4, cu designul său atrăgător și ușor de folosit, asigură o curățare igienică până la fibrele materialelor textile. Tehnologia de extracție prin pulverizare oferă cele mai bune rezultate de curățare: apă proaspătă de la robinet și detergentul Kärcher, Carpet Cleaner RM 519 sunt pulverizate adânc în fibrele textile și apoi aspirate împreună cu murdăria desprinsă – ideal pentru familii, persoane cu alergii și case cu animale de companie. Dispozitivul este un produs multifuncțional 3-în-1, funcționând și ca un aspirator umed și uscat complet. Rezervorul mare de apă curată de 4 litri, translucid și rezistent la impact, poate fi îndepărtat, fiind ușor de umplut și golit. Apa murdară aspirată este colectată în rezervorul separat. Mânerul de transport 3-în-1 este conceput pentru a facilita transportul, deschiderea, închiderea și golirea recipientului de apa murdară. Accesoriile furnizate pot fi depozitate ordonat pe dispozitiv. Aparatul este ușor de curățat după utilizare pentru a asigura o durată lungă de viață a produsului.

Tehnologie Kärcher dovedită pentru rezultate optime de curățare Curăță în profunzime în fibrele suprafețelor textile. Curățare rapidă și fără efort prin metoda eficientă de curățare cu spray-extracție. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile. Rezervor de apă curată detașabil Rezervorul de apă curată este ușor de umplut și golit, fără a fi nevoie să deschideți dispozitivul de curățare cu spray-extracție. Recipient transparent și rezistent la impact pentru o durată de viață lungă. Rezervorul de apă curată se introduce cu ușurință în dispozitiv. Furtun 2 în 1 ultra-flexibil Furtun de pulverizare integrat pentru un plus de confort la curățare. Furtun de aspirare lung și flexibil pentru un plus de confort la curățare. Mâner cu funcție de blocare pentru pulverizare continuă atunci când se curăță suprafețe textile mari. Produs multifuncțional 3 în 1 Utilizare versatilă pentru aspirarea cu spray-extracție a suprafețelor textile ori pentru aspirarea umedă și uscată a covoarelor și a pardoselilor dure, cu ajutorul accesoriilor adecvate. Mâner de transport confortabil, 3-in-1 Proiectat pentru a oferi confort în timpul transportului, precum și la deschiderea, închiderea sau golirea rezervorului. Accesorii ergonomice pentru aspirarea cu spray-extracție, umedă și uscată Montarea și demontarea ușoară a accesoriilor cu un singur clic. Avantajul suplimentar al duzei ergonomice cu spray-extracție pentru suprafețe mari acoperite cu mochetă. Utilizare versatilă, cu o gamă variată de accesorii de la aspiratoarele umede și uscate, cum ar fi duza de podea pentru utilizare pe podele dure și covoare Opțiuni practice de depozitare pentru accesorii Accesoriile și furtunul de aspirare pot fi depozitate cu grijă pe dispozitiv și pe un raft mic de depozitare. Astfel, totul rămâne ordonat și mereu la îndemână, oriunde este nevoie. Spațiu practic pe dispozitiv pentru depozitarea bureților, a lavetelor și a altor obiecte mici la îndemână în timpul curățării. Sistem practic de prindere a cablului pentru a facilita depozitarea cablului de alimentare și pentru a preveni încurcarea acestuia. Carcasă robustă a aparatului și rezervor de apă curată rezistent la impact Construit să reziste.