☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Set 3 benzi cu perii din nailon pentru WRE 18-55 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Trei seturi de perii negre și gri pentru curățare, aranjate paralel pe o suprafață albă.

    Set 3 benzi cu perii din nailon pentru WRE 18-55

    Cod produs: 2.445-244.0

    Banda de înlocuire din nailon pentru îndepărtarea fără efort a buruienilor, potrivită pentru mașinile ergonomice WRE 18-55 și WRE 4 de la Kärcher.