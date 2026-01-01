Set 3 benzi cu perii din nailon pentru WRE 18-55 | Kärcher

Nu este plăcut să vezi buruieni care răsar pe poteci și pe langa pereți. Dar este cu atât mai frumos dacă creșterile nedorite pot fi îndepărtate rapid și fără efort - cu ajutorul dispozitivelor de îndepărtare a buruienilor WRE 4 și WRE 18-55 de la Kärcher. Datorită motorului puternic, vitezei mari și mai ales a benzilor din nailon, care sunt delicate cu suprafețele și totuși foarte eficiente. Dacă o banda de perii se uzează, aceasta poate fi înlocuită în câțiva pași, fără scule. Îndepărtați rapid și temeinic mușchiul uscat și buruienile într-o poziție care nu vă obosește spatele.

Peri eficienți din nailon Pentru înlocuirea cu ușurință a setului de perii uzate.