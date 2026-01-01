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    Set accesorii podele EasyFix pentru SC 1 28632680 Karcher | Kärcher

    Set de accesorii Kärcher pentru curățare, incluzând un cap de mop, două extensii negre și o lavetă albă.

    Set accesorii podele EasyFix pentru SC 1

    Cod produs: 2.863-268.0

    Curățenie fără contact cu murdăria: Cu setul de curățare a pardoselii EasyFix pentru SC 1, dispozitivul portabil de curățare cu aburi poate fi transformat rapid într-un mop cu aburi 2-în-1.