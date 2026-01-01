Set accesorii podele EasyFix pentru SC 1 28632680 Karcher | Kärcher

De la un aparat portabil de curățare cu abur la un mop cu abur 2-în-1 în doar câteva secunde: Setul practic de curăţare a podelelor EasyFix pentru SC 1 face acest lucru posibil. Pur și simplu utilizează sistemul cu scai pentru a fixa laveta din microfibră pentru podea la duza de podea EasyFix și conectează duza la cele două tuburi de prelungire (fiecare are lungimea de 0,5 m) și la SC 1 — și apoi poți începe curățarea completă a podelei dure. Setul de curățare a pardoselii EasyFix este furnizat standard împreună cu aparatul SC 1 EasyFix.

Atașarea simplă a setului de curățare a pardoselii EasyFix la SC 1 Duza de podea EasyFix poate fi conectată rapid și fără efort la dispozitiv, împreună cu tuburile aparatului de curățare cu aburi. Sistem comod de fixare cu scai Ușor de atașat laveta de curățare la duza apăsând pur și simplu pe ea. Laveta nu se desprinde de duza podelei în timpul lucrului Banda pe marginea lavetei de curățare a podelei Fără contact cu murdăria când înlocuiți laveta, pur și simplu călcați pe banda atasata la laveta și trageți duza de podea în sus. Tehnologie inovatoare cu lamele Mulțumită lamelei, aburul este distribuit uniform pe suprafața de curățare și pe laveta din microfibră pentru podele. Articulație flexibilă a duzei Curățare ergonomică și eficientă, indiferent de înălțimea utilizatorului. Ideal pentru a ajunge sub mobilier. Laveta de curățare a podelei acoperă toata suprafata duzei de podea Pentru curățarea fără efort a colțurilor, spatiilor mici și a altor zone greu accesibile. Microfibre de înaltă calitate Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.