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    Set adaptor pentru umflat obiecte gonflabile | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Set de duze negre Kärcher, cu diferite forme și dimensiuni, pe fundal alb.

    Set adaptor pentru umflat obiecte gonflabile

    Cod produs: 2.863-373.0

    Asigură umflarea și dezumflarea fără efort a saltelelor pneumatice, piscinelor, bărcilor gonflabile etc., folosind un aspirator umed-uscat Kärcher Home & Garden.