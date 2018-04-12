Set adaptor pentru umflat obiecte gonflabile | Kärcher

Gama extinsă de aplicații a aspiratoarelor umed-uscat Kärcher Home & Garden este completată de setul adaptor pentru suflantă. Conectând furtunul de aspirare la funcția de suflare, dispozitivul umflă rapid și fără efort saltele pneumatice, piscine, accesorii de înot sau chiar bărci gonflabile. Atunci când furtunul este atașat la racordul de aspirare, aerul este evacuat automat, eliminând nevoia de a-l scoate manual. Setul de accesorii include o piesă adaptor pentru conectarea la furtunul de aspirare al aspiratorului umed-uscat, precum și trei duze de dimensiuni diferite (S, M și L), compatibile cu o gamă variată de valve pentru produse gonflabile.