Set carpe 5 buc. 63694810 Karcher | Kärcher

Fara scame, puternic absorbante si durabile: Cele 5 carpe foarte mari de pardoseala din bumbac de inalta calitate sunt adecvate pentru utilizarea in legatura cu doze standard de podea ale aparatelor Kärcher de curatare cu aburi. Carpele robuste de curatare sunt pur si simplu fixate pe duzele de podea. Pentru o curatare eficienta a pardoselilor de ceramica, piatra naturala, linoleum si PVC.

Laveta de podea din materiale de bumbac de inalta calitate Murdaria este colectata si stearsa optim cu laveta Murdaria este colectata si stearsa optim cu laveta Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C