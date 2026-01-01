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    Set carpe 5 buc. 63694810 Karcher | Kärcher

    Cinci lavete albe din microfibră, suprapuse, pe fundal alb.

    Set carpe 5 buc.

    Cod produs: 6.369-481.0

    Fara scame, aspirare puternica si durabila: 5 carpe inguste de podea din bumbac de inalta calitate.