Set carpe | Kärcher

Set de lavete din bumbac de inalta calitate cu 2 lavete mari de podea si 3 huse pentru instrumentul manual. Patru lavete sunt fixate pe instrumentul mare de podea, iar husele sunt pur si simplu fixate pe instrumentul manual. Prosoapele rezistente, deosebit de absorbante, din plus, fara scame absorb in mod eficient murdaria. Ideal pentru curatarea pardoselilor din PVS, linoleum, ceramica si piatra naturala.

Laveta de podea din materiale de bumbac de inalta calitate Murdaria este colectata si stearsa optim cu laveta Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C Strat de acoperire din bumbac de inalta calitate pentru furtun manual Murdaria este colectata si stearsa optim cu laveta Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C