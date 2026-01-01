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    Set carpe | Kärcher

    Set de patru lavete albe din microfibră, incluzând două lavete dreptunghiulare și două lavete rotunde.

    Set carpe

    Cod produs: 6.960-019.0

    Set de carpe si bumbac de calitate superioara cu 2 capre de podea late si 3 acoperiri pentru duze manuale.