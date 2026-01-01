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    Set combinat de lavete KV 4 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Trei lavete de curățare Kärcher, una neagră cu alb, una albă cu dungi negre și una complet albă, pe fundal alb.

    Set combinat de lavete KV 4

    Cod produs: 2.633-929.0

    Set combinat de înaltă calitate cu lavetă pentru faianță, lavetă pentru suprafete sensibile si lavetă pentru suprafete rezistente la zgarieturi. Se pot atașa cu ușurință la aparatul de curățat cu vibrații KV 4 acționat cu acumulator folosind un sistem de fixare velcro. Pachet ideal pentru toate suprafetele.