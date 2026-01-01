Set combinat de lavete KV 4 | Kärcher

Set-ul combinat, care conține o lavetă pentru faianță, lavetă pentru suprafete sensibile si o lavetă pentru suprafete rezistente la zgarieturi. Cu acest set se poate curata murdăria ușoară și murdăria persistentă, precum și suprafețele sensibile sau cele rezistente la zgarieturi. Un alt beneficiu: lavetele sunt lavabile și, prin urmare, pot fi folosite din nou imediat după spalare.

Fixare și îndepărtare simplă Se poate spăla la 60 °C, reutilizabilă. Lavete speciale pentru ștergere Perfecte pentru toate suprafețele.