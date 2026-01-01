Set combinat de lavete KV 4 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.633-929.0Set combinat de înaltă calitate cu lavetă pentru faianță, lavetă pentru suprafete sensibile si lavetă pentru suprafete rezistente la zgarieturi. Se pot atașa cu ușurință la aparatul de curățat cu vibrații KV 4 acționat cu acumulator folosind un sistem de fixare velcro. Pachet ideal pentru toate suprafetele.
Cantitatea (Bucată)
3
Culoarea
Alb
Greutate (kg)
0.1
Greutate cu ambalaj (kg)
0.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
261 x 106 x 12
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare