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    Set de accesorii RCV 3 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Set accesorii pentru aspirator robot Kärcher, incluzând perii laterale, perie centrală, filtre și laveta galbenă cu dungi.

    Set de accesorii RCV 3

    Cod produs: 2.269-621.0

    Setul de accesorii pentru aspiratorul robot RCV 3 este format din 1 perie principală, 1 lavetă, 2 perii laterale și 2 filtre.