Set de accesorii RCV 3 | Kärcher

Pentru rezultate de curățare perfecte ca în prima zi: Setul de accesorii permite aspiratorului robot RCV 3 să curețe ca un aparat nou. Setul conține piese de schimb, care sunt ușor de schimbat. Acest lucru prelungește durata de viață a RCV 3 și asigură o performanță de curățare optimă ca în prima zi. Setul include 1 perie principală, 1 lavetă, 2 perii laterale și 2 filtre.