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    Set de accesorii RCV 5 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Set accesorii pentru aspirator Kärcher, incluzând perii laterale, perie rotativă, filtre și o lavetă galbenă.

    Set de accesorii RCV 5

    Cod produs: 2.269-641.0

    Setul de accesorii pentru aspiratorul robotizat RCV 5 este format din 1 perie principală, 1 lavetă, 2 perii laterale și 2 filtre.