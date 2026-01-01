Set de benzi de perie | Kärcher

După ce periile se uzează, acestea trebuie înlocuite pentru a obține în continuare rezultate perfecte de curățare. Pentru a face acest lucru, pur și simplu scoateți întreaga bandă de perii și înlocuiți-o cu una nouă. Această opțiune nu numai că vă economisește bani, dar aduce beneficii și mediului înconjurător.