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    Set de benzi de perie | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două perii galbene cu peri albi, dispuse paralel pe o suprafață albă.

    Set de benzi de perie

    Cod produs: 2.863-368.0

    Set cu benzi de perie de înaltă calitate pentru peria pentru spații înguste XXL. Pur și simplu scoateți banda de perie uzată și introduceți una nouă.