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    Set de bobine LTR 18 Battery (3 buc. în set) | Kärcher

    Trei role de sfoară albastră pentru trimmer, fiecare având un capac negru cu inscripția "Rewind Line".

    Set de bobine LTR 18 Battery (3 buc. în set)

    Cod produs: 2.444-016.0

    Bobina (care vine în set de trei) cu fir de tăiere răsucit asigură rezultate perfecte de tăiere în locuri greu accesibile. Este potrivită pentru toate trimmerele de 18 V Kärcher Battery.