Set de bobine LTR 18 Battery (3 buc. în set) | Kärcher

Există locuri greu accesibile în fiecare grădină, se întâmplă să treci cu mașina de tuns iarba și să dai de obstacole precum pereți sau arbuști. Pentru lucrul în colțuri înguste și greu accesibile, este necesar un dispozitiv mic, flexibil, dar puternic cum ar fi trimmerul de gazon Kärcher. Aparatul de tuns iarba include un fir de tăiere răsucit, care este reajustat constant la bobină prin alimentarea automată a cablului. În acest fel există lungimea perfectă a liniei de tăiere la fiecare pas, iar rezultatele de tăiere îngrijite sunt garantate. Dacă linia de tuns este uzată, poate fi ușor înlocuită cu o bobină nouă, fără a fi nevoie de unelte și careva efort. Activitatea poate fi reluată până la ultima fâșie de iarbă.

Fir răsucit de tăiere Precis, silențios și fiabil - toate garantate datorită firului răsucit. Alimentare automată Firul de tăiere se reglează automat, deci are în permanență lungimea potrivită. Bobina poate fi schimbata fără ustensile Bobina poate fi schimbată din câteva mișcări, fără ustensile. Utilizare versatilă Linia de tăiere ajunge fără efort în locurile greu accesibile din grădină. Pachet practic cu trei bobine Cele trei bobine incluse vă permit să continuați lucrul mai mult timp.