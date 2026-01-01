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    Set de carpe din micro fibre | Kärcher

    Lavetă albă din microfibră și un accesoriu alb pentru curățare, pe fundal alb.

    Set de carpe din micro fibre

    Cod produs: 6.905-921.0

    Set de carpe din micro fibre compuse din 1 carpa de podea si 1 strat de acoperit din micro fibre de inalta calitate pentru duza manuala. Pentru o captare mai buna de mizerie.