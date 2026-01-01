Set de duze EasyFix pentru podea | Kärcher

Duza EasyFix pentru curățarea podelelor cu abur este însoțită de o lavetă universală pentru curățarea podelelor și asigură rezultate excelente de curățare a pardoselilor dure sigilate - chiar și în colțuri și de-a lungul marginilor. Cu ajutorul sistemului inteligent de prindere cu velcro, laveta universală poate fi fixată pe duza de podea rapid și ușor: Pur și simplu apăsați laveta pe duza EasyFix și este gata de utilizare. După curățare, laveta poate fi îndepărtată de pe duza EasyFix cu ușurință fără a intra în contact cu murdăria: pur și simplu apăsați pe piciorușul pe laveta și trageți duza de podea în sus și îndepărtați-o de aceasta.

Microfibre premium Structura specială a țesăturii asigură o preluare foarte eficientă a murdăriei și curățarea temeinică a tuturor suprafețelor dure sigilate. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam. Sistem comod de fixare cu scai Fără contact cu murdăria când înlocuiți laveta, pur și simplu călcați pe banda atasata la laveta și trageți duza de podea în sus. Domeniul de aplicare (de exemplu, separarea bucătăriei și a băii) poate fi notat într-un câmp de pe eticheta laterală. Tehnologie inovatoare cu lamele Datorită tehnologiei cu lamelă, aburul este distribuit uniform pe suprafața de curățare și pe laveta de curățare a podelei. Articulație flexibilă a duzei Curățare ergonomică și eficientă, indiferent de înălțimea utilizatorului. Ideal pentru a ajunge sub mobilier. Laveta de curățare a podelei acoperă toata suprafata duzei de podea Pentru curățarea fără efort a colțurilor, spatiilor mici și a altor zone greu accesibile.