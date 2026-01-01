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    Set de duze EasyFix pentru podea | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Accesoriu Kärcher pentru curățare, cu o lavetă albă cu dungi galbene și un suport negru.

    Set de duze EasyFix pentru podea

    Cod produs: 2.863-337.0

    Cu sistemul convenabil de fixare cu velcro și cu laveta universală pentru curățarea pardoselilor, laveta poate fi schimbată fără a intra în contact cu murdăria.