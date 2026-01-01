☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Set de filtre AF 20 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două filtre de aer negre, dreptunghiulare, cu margini groase, așezate vertical, unul lângă altul.

    Set de filtre AF 20

    Cod produs: 2.863-056.0

    Randament deosebit, eficiență uriașă: Setul de filtre de schimb pentru purificatorul de aer AF 20 cuprinde material de filtrare HEPA 13 și are un element de carbon activ acoperit cu un strat antibacterian.