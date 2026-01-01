Set de filtre AF 20 | Kärcher

Setul de filtre HEPA 13 cu o proporție mare de carbon activ acoperit cu un strat antibacterian elimină în mod fiabil un număr mare de substanțe nocive din aer cu un grad de filtrare de 99,95% pentru particule cu diametrul de 0,3 µm. Filtrul reține praful, praful fin, particulele, aerosolii, agenții patogeni și chiar virușii. În plus, acoperirea antibacteriană a materialului filtrant elimină germenii și bacteriile și este completată de un strat de carbon activ care filtrează mirosurile, vaporii chimici, COV (compuși organici volatili) și alte substanțe nocive din aer.

Filtrare HEPA 13 Filtru HEPA 13 pentru eliminarea sigură a agenților patogeni și a aerosolilor. Eficiență de filtrare de 99,95%. Element de carbon activ Pentru eliminarea mirosurilor și a vaporilor chimici.