Set de filtre AF 30 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.863-067.0Debitul mare de aer respectă eficiența: Setul de filtre de schimb pentru purificatorul de aer AF 30 este alcătuit din material de filtrare HEPA 13 și are un element de carbon activ cu acoperire antibacteriană.
Unitate ambalare (Bucată)
2
Greutate (kg)
0.9
Greutate cu ambalaj (kg)
1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
357 x 178 x 80
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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