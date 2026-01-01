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    Set de filtre AF 30 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două filtre de aer cu design hexagonal, de culoare neagră, așezate vertical pe un fundal alb.

    Set de filtre AF 30

    Cod produs: 2.863-067.0

    Debitul mare de aer respectă eficiența: Setul de filtre de schimb pentru purificatorul de aer AF 30 este alcătuit din material de filtrare HEPA 13 și are un element de carbon activ cu acoperire antibacteriană.