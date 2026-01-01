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    Set de filtre AF 50␍ | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două filtre de aer negre, cu structură hexagonală, poziționate vertical pe fundal alb.

    Set de filtre AF 50␍

    Cod produs: 2.863-078.0

    Debit mare de aer și eficiență deosebită: Setul de filtre de schimb pentru purificatorul de aer AF 50 este alcătuit din material de filtrare HEPA 13 și are un element de carbon activ cu acoperire antibacteriană.