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    Set de filtre FCV4 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Filtru de aer Kärcher dreptunghiular, negru, cu grilaj și un burete negru alături, pe fundal alb.

    Set de filtre FCV4

    Cod produs: 2.863-383.0

    Sistem de filtrare Duo!Pure fiabil în două etape pentru aspiratorul cu funcție de spălare Kärcher FCV 4, compus dintr-un filtru plat pliat și un filtru burete.