Set de filtre FCV4 | Kärcher

Sistemul de filtrare Duo!Pure în mai multe etape, pentru aspiratorul cu funcție de spălare Kärcher FCV 4, compus dintr-un filtru plat pliat și un filtru burete, oferă o protecție fiabilă împotriva umidității și asigură o filtrare excelentă. Filtrul plat pliat, deosebit de eficient, captează în mod eficient chiar și cele mai mici particule din aer. Modul uscat este ideal pentru utilizarea pe covoare și mochete.