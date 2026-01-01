Set de filtre KFL 1, FCV 2, FCV 3 | Kärcher

Sistemul de filtrare Duo!Pure în mai multe etape, pentru aspiratoarele cu funcție de spălare Kärcher KFL 1, FCV 2 și FCV 3, compus dintr-un filtru plat pliat și un filtru burete, oferă o protecție fiabilă împotriva umidității și asigură o filtrare excelentă. Filtrul plat pliat, deosebit de eficient, captează în mod eficient chiar și cele mai mici particule din aer. Modul uscat este ideal pentru utilizarea pe covoare și mochete.

Sistem eficient de filtrare Duo!Pure în două etape Filtrare fiabilă cu filtru plat pliat și filtru burete. Rapid și ușor de schimbat Filtrare fiabilă cu filtru plat pliat și filtru burete. Rapid și ușor de schimbat Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.