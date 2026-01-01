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    Set de filtre KFL 1, FCV 2, FCV 3 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Filtru de aer Kärcher negru cu grilaj și burete de filtrare detașabil, pe fundal alb.

    Set de filtre KFL 1, FCV 2, FCV 3

    Cod produs: 2.863-382.0

    Sistem de filtrare Duo!Pure fiabil în două etape pentru aspiratoarele cu funcție de spălare Kärcher KFL 1, FCV 2 și FCV 3, compus dintr-un filtru plat pliat și un filtru burete.