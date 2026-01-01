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    Set de filtre VCH 4 UV Clean | Kärcher

    Două cilindri și patru discuri din spumă neagră, aranjate pe un fundal alb.

    Set de filtre VCH 4 UV Clean

    Cod produs: 2.863-400.0

    Filtrul de protecție al motorului și filtrul din spumă din kitul de filtre pentru aspiratorul de saltele captează eficient praful fin, acarienii, bacteriile și particulele de piele, asigurând o curățare igienică a saltelelor.