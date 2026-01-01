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    Set de inlocuire a garniturii circulare 28843120 Karcher | Kärcher

    Set de garnituri O-ring, 10 negre și 2 roșii, aranjate pe un fundal alb.

    Set de inlocuire a garniturii circulare

    Cod produs: 2.884-312.0

    Setul de garnituri circulare de rezerva este adecvat pentru inlocuirea garniturilor din diverse accesorii ale curatitoarelor cu aburi.