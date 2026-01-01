Set de inlocuire a garniturii circulare 28843120 Karcher | Kärcher

Setul de inele O de rezerva pentru inlocuirea inelelor O pentru diverse accesorii ale curatitoarelor cu aburi. Inclusiv blocarea de siguranta, duza detaliata, prelungitor, furtun cu aburi si racord din fier. Set de piese de schimb utile pentru utilizare neintrerupta.

Inele O din cauciuc Pentru inlocuirea saibelor lipsa sau uzate ale diverselor accesorii ale aparatului de curatat cu aburi Pentru etansarea spatiului dintre duze