Set de lame pentru LTR Battery (2 buc. în set) | Kärcher

Mușchi, buruieni și creștere necontrolată a ierbii. O astfel de muncă solicitantă se realizează cel mai bine cu trimmerele de înaltă calitate, cu lamă dublă în pachet dublu. Lamele sunt potrivite pentru utilizarea la trimmerele de tuns iarba cu acumulator Kärcher de 18 V și 36 V. Creșterea necontrolată, mușchiul și buruienile pot fi, de asemenea, îndepărtate din zonele din grădină greu accesibile cu ajutorul mașinii de tuns iarba.

Multiple posibilități de utilizare Cu ajutorul trimmerului de grădină reduceți creșterea rapidă și necontrolată a plantelor Trimmer cu lamă dublă Rezultate eficiente de tăiere datorită trimmer-ului cu lamă dublă. Datorită lamelor ascuțite, contururile și marginile sunt tăiate cu precizie. Schimbarea lamei de tuns fără instrumente Schimbare rapidă a lamelor de tăiere. Pachet două lame tăiere În set sunt incluse 2 lame duble din plastic rezistent. Accesorii potrivite Ideal de utilizat la trimmerele pentru gazon cu acumulator de 18 V sau 36 V de la Karcher.