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    Set de lame pentru LTR Battery (2 buc. în set) | Kärcher

    Două capete de tăiere Kärcher, gri, cu lame galbene zimțate, pe fundal alb.

    Set de lame pentru LTR Battery (2 buc. în set)

    Cod produs: 2.444-022.0

    Creștere necontrolată a ierbii în locuri greu accesibile? Acest lucru nu se va mai întâmplă dacă folosiți trimmerul cu lamă dublă, compatibilă cu toate trimmerele Kärcher de 18 V și 36 V.