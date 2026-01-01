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    Set de lame RCX | Kärcher

    Set de lame și șuruburi din metal, aranjate pe un fundal alb. Lamele au un orificiu circular.

    Set de lame RCX

    Cod produs: 2.269-705.0

    Lamele de schimb pentru robotul de tuns gazon RCX asigură o tundere precisă și uniformă a ierbii. Înlocuirea regulată a lamelor menține o eficiență ridicată a tunsului în mod constant.