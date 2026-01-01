Set de lame RCX | Kärcher

Lamele robotului de tuns gazon ar trebui înlocuite la fiecare una până la două luni pentru a garanta o tăiere eficientă și un gazon sănătos. Lamele sunt complet ascuțite și tratate termic pe ambele părți, ceea ce le asigură o durată de viață mai mare. Setul conține 12 lame de schimb și 12 șuruburi, care pot fi înlocuite cu ușurință manual, pentru un schimb rapid și simplu al lamelor.

Lame ascuțite pe ambele părți Pentru tăierea ierbii cu precizie maximă. Prin rotirea alternativă a mașinii de tuns iarba în ambele direcții, lamele sunt supuse unei solicitări pe ambele părți și rămân ascuțite de două ori mai mult timp. Schimbare usoara Schimbarea ușoară a lamei în doar câțiva pași. Tot ce aveți nevoie pentru a schimba lama este o șurubelniță și mănuși rezistente.