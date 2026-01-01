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    Set de lavete de curățare RCW 2 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Șase lavete rotunde albe cu margine galbenă, aranjate în două grupuri pe fundal alb.

    Set de lavete de curățare RCW 2

    Cod produs: 2.269-210.0

    Setul de lavete din microfibră de înaltă calitate pentru robotul de curățat geamuri RCW 2 asigură o curățare eficientă și rezultate excelente pe ferestre și suprafețe din sticlă.