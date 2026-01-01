Set de lavete de curățare RCW 4 | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.269-230.0Pentru rezultate optime de curățare: setul de lavete din microfibră de înaltă calitate, ideal pentru curățarea de întreținere a ferestrelor și suprafețelor din sticlă cu robotul RCW 4
Cantitatea (Bucată)
5
Compoziția fibrelor textile
80% poliester, 20% poliamidă
Culoarea
Alb
Greutate cu ambalaj (kg)
0.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
300 x 60 x 60
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.