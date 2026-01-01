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    Set de lavete de curățare RCW 4 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Șase lavete albe din microfibră, dreptunghiulare, stivuite una peste alta, cu o deschidere centrală.

    Set de lavete de curățare RCW 4

    Cod produs: 2.269-230.0

    Pentru rezultate optime de curățare: setul de lavete din microfibră de înaltă calitate, ideal pentru curățarea de întreținere a ferestrelor și suprafețelor din sticlă cu robotul RCW 4