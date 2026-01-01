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    Set de lavete pentru duza de mână | Kärcher

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    Două lavete din microfibră, albe cu dungi galbene, pe fundal alb.

    Set de lavete pentru duza de mână

    Cod produs: 2.863-344.0

    Set care conține două lavete pentru duza de mână. Lavetele sunt fabricate din microfibră de calitate premium - pentru a desprinde și prelua mai multă murdărie.