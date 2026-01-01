Set de lavete pentru duza de mână | Kärcher

Cele două lavete din microfibră premium incluse în set fac ca duza de mână să fie și mai eficientă în desprinderea și colectarea murdăriei și a grăsimii. Ideal pentru murdăria deosebit de densă și persistentă din băi și bucătării. Chiar și murdăria grea de pe plită poate fi îndepărtată fără efort. Datorită șnurului elastic integrat, montarea pe duza de mână și îndepărtarea acestuia din nou este simplă. De asemenea, șnurul elastic asigură menținerea lavetei pe duza de mână în timpul curățării.