Set de lavete pentru duza flexibilă | Kärcher

Cele două lavete din microfibră premium incluse în set permit duzei să îndepărteze și să adune eficient murdăria persistentă din băi și bucătării. Chiar și murdăria persistentă de pe plitele de gătit poate fi îndepărtată fără efort. Designul convenabil și eficient cu velcro fixează bine laveta pe duza de mână, ceea ce înseamnă că laveta poate fi înlocuită rapid fără a intra în contact cu murdăria.

Lavetă din microfibră de înaltă calitate Construcția specială a lavetei asigură o preluare deosebit de bună a murdăriei și asigură rezultate complete de curățare. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam. Sistem comod de fixare cu scai Laveta se fixează pe duza de mână prin simpla apăsare. Laveta nu alunecă în timpul curățării. Bandă pe lavetă Fără contact cu murdăria la schimbarea lavetei: pur și simplu țineți laveta de bandă și trageți duza de mână în sus și departe.