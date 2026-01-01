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    Set de lavete pentru duza flexibilă | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două lavete de curățare Kärcher, albe cu dungi galbene, pe fundal alb.

    Set de lavete pentru duza flexibilă

    Cod produs: 2.863-343.0

    Lavetele pentru duza de mână flexibilă sunt fabricate din microfibră premium, pentru a îndepărta și a absorbi și mai multă murdărie. Sistemul velcro facilitează schimbarea lavetei fără a intra în contact cu murdăria.