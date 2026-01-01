Set de lavete pentru murdărie medie până la murdărie dificil de îndepărtat | Kärcher

Setul conține două lavete de înaltă calitate pentru o curățare temeinică și igienică cu ajutorul aparatului de curățat cu abur. Laveta foarte abraziva are o proporție mai mare de fibre abrazive pentru îndepărtarea ușoară a murdăriei dificile. Laveta abraziva susține îndepărtarea murdăriei cu fibre abrazive și oferă o capacitate excelentă de a colecta murdăria cu părți textile suplimentare moi, de exemplu, atunci când ștergeți după curățarea cu laveta foarte abraziva. Datorită sistemului de prindere cu velcro, lavetele pot fi atașate ușor și rapid la duza de podea a aparatului de curățat cu abur: pur și simplu apăsați laveta pe duza EasyFix și gata. După curățare, laveta folosită poate fi îndepărtată fără niciun contact cu murdăria: pur și simplu călcați pe marginea special conceputa și trageți duza de podea în sus..

Amestec de fibre de înaltă calitate Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam. Sistem comod de fixare cu scai Lavetă de curățare este ușor de atasat la duza pentru podea prin simpla apăsare a acesteia Laveta nu se desprinde de duza podelei în timpul lucrului Banda pe marginea lavetei de curățare a podelei Fără contact cu murdăria când înlocuiți laveta, pur și simplu călcați pe banda atasata la laveta și trageți duza de podea în sus. Domeniul de aplicare (de exemplu, separarea bucătăriei și a băii) poate fi notat într-un câmp de pe eticheta laterală. Laveta de curățare a podelei acoperă toata suprafata duzei de podea Pentru curățarea fără efort a colțurilor, marginilor și a altor zone greu accesibile.