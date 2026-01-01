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    Set de lavete pentru murdărie medie până la murdărie dificil de îndepărtat | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două lavete Kärcher, una albă cu dungi negre și una gri cu dungi negre, pe fundal alb.

    Set de lavete pentru murdărie medie până la murdărie dificil de îndepărtat

    Cod produs: 2.863-342.0

    Setul de lavete pentru o curățare temeinică și igienică a podelelor dure cu murdărie medie până la murdărie dificil de îndepărtat.