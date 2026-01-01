Set de lavete pentru peria rotundă mare | Kärcher

Dizolvă, elimină murdăria și grăsimea chiar mai eficient. Ideal pentru murdăria grea și persistenta din băi și bucătării. Chiar și murdăria grea de pe plită poate fi îndepărtată fără efort.

Microfibre premium Ideală pentru curățarea delicată a murdăriei deosebit de persistente de pe toate suprafețele dure din bucătării și băi. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.