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    Set de lavete pentru peria rotundă mare | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două lavete rotunde cu dungi galbene și albe, utilizate pentru curățare.

    Set de lavete pentru peria rotundă mare

    Cod produs: 2.863-345.0

    Două lavete premium din microfibră pentru peria rotundă mare, pentru îndepărtarea mai eficientă a murdăriei și obținerea unor rezultate sclipitoare.