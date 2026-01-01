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    Set de lavete pentru podele sensibile | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două lavete albe din microfibră Kärcher, așezate una peste alta, cu etichete vizibile.

    Set de lavete pentru podele sensibile

    Cod produs: 2.863-340.0

    Setul de lavete pentru curățarea pardoselilor sensibile, cu cele două lavete moi de înaltă calitate, este ideal pentru curățarea delicată a pardoselilor sensibile și sigilate.