Set de lavete pentru podele sensibile | Kärcher

Setul de lavete pentru curățarea pardoselilor sensibile conține două lavete din fibre foarte moi, care transferă mai puțină umiditate și căldură pe podea. Acest lucru înseamnă că până și podelele sensibile și sigilate pot fi curățate cu abur. Datorită sistemului cu velcro, lavetele pot fi atașate ușor și rapid la duza EasyFix a aparatului de curățat cu abur: pur și simplu apăsați laveta În timpul lucrului, laveta rămâne bine fixată - chiar și colțurile și marginile sunt curățate fără efort. După lucru, laveta folosită poate fi îndepărtată de pe duza de pardoseală EasyFix fără niciun contact cu murdăria.

Pentru curățare deosebit de delicată Fibrele foarte moi și fine asigură îndepărtarea deosebit de delicată a murdăriei, combinată cu o capacitate ridicată de colectare a murdăriei pentru rezultate de curățare temeinice pe toate suprafețele dure sigilate. Sistem comod de fixare cu scai Lavetă de curățare este ușor de atasat la duza pentru podea prin simpla apăsare a acesteia Laveta nu se desprinde de duza podelei în timpul lucrului Banda pe marginea lavetei de curățare a podelei Fără contact cu murdăria când înlocuiți laveta, pur și simplu călcați pe banda atasata la laveta și trageți duza de podea în sus. Domeniul de aplicare (de exemplu, separarea bucătăriei și a băii) poate fi notat într-un câmp de pe eticheta laterală. Laveta de curățare a podelei acoperă toata suprafata duzei de podea Pentru curățarea fără efort a colțurilor, marginilor și a altor zone greu accesibile.